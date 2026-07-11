Allegri arriva a Napoli | ecco cosa farà il tecnico nei primi giorni

Massimiliano Allegri è arrivato a Napoli e potrebbe passare alcuni giorni di vacanza ad Ischia insieme al presidente della squadra. La presentazione ufficiale del nuovo tecnico è prevista per il 14 luglio al teatro San Carlo. Non sono stati annunciati altri dettagli sulle attività nei giorni successivi all’arrivo.

Massimiliano Allegri arriva a Napoli questo weekend e potrebbe trascorrere alcuni giorni di vacanza ad Ischia con il presidente Aurelio De Laurentiis prima della presentazione ufficiale al teatro San Carlo, fissata per il 14 luglio. Allegri: il nuovo allenatore del Napoli tra vacanza e debutto. La presentazione del nuovo tecnico azzurro avverrà martedì pomeriggio al San Carlo, dove De Laurentiis ha già annunciato un dibattito con i tifosi per rispondere alle domande sulla stagione che sta per iniziare. Come rivela Il Roma, Allegri sarà atteso in città nel fine settimana, con la possibilità concreta di fermarsi alcuni giorni sull’isola campana prima di iniziare ufficialmente il suo nuovo progetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Allegri arriva a Napoli e spiega subito la sua famosa tattica Del Corto muso

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