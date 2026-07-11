Alex Marquez strappa il miglior tempo della FP2 | terzo crono per Bezzecchi

Notizia in breve

Alex Marquez ha chiuso la seconda sessione di prove libere sul circuito del Sachsenring con il miglior tempo di 1’20”333. Bezzecchi si è piazzato al terzo posto, dietro di lui. La sessione si è svolta su pista bagnata e asciutta, con diversi piloti che hanno migliorato i loro tempi rispetto alla prima parte. Nessun incidente è stato segnalato durante le libere.