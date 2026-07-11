Alex Marquez strappa il miglior tempo della FP2 | terzo crono per Bezzecchi
Alex Marquez ha chiuso la seconda sessione di prove libere sul circuito del Sachsenring con il miglior tempo di 1’20”333. Bezzecchi si è piazzato al terzo posto, dietro di lui. La sessione si è svolta su pista bagnata e asciutta, con diversi piloti che hanno migliorato i loro tempi rispetto alla prima parte. Nessun incidente è stato segnalato durante le libere.
Alex Marquez (Ducati del team Gresini) é stato il più veloce al termine delle seconde libere sul circuito tedesco del Sachsenring, con il tempo di 1'20"333. Alle sue spalle l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, staccato di 321 millesimi. Terzo tempo per Marco Bezzecchi, con l'Aprilia ufficiale, a 326 millesimi. Quinto e sesto tempo per le Ducati di Marc Marquez e Francesco Bagnaia, preceduti dalla Ktm di Pedro Acosta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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