Al Premio Ischia si sono svolti dibattiti sulla Coppa America e sulla comunicazione in contesti di guerra. Tra gli argomenti discussi, il ruolo dei giovani attivisti digitali nel comunicare gli scenari di guerra. Sono intervenuti rappresentanti di organizzazioni del settore, tra cui un responsabile della comunicazione di un'assicurazione e un esperto di comunicazione in ambito nautico. L'incontro ha affrontato le strategie di comunicazione utilizzate in situazioni di conflitto e sport.

ISCHIA (NAPOLI)(ITALPRESS) – La Coppa America e la comunicazione negli scenari di guerra al centro dei dibattiti al Premio Ischia. “Giovani attivisti digitali: come comunicano gli scenari di Guerra” è stato il tema dell'incontro a cui hanno partecipato Francesco Dalmazio Casini di Aliseo e Fernando Vacarini, responsabile della comunicazione Unipol. Ad aprire il dibattito sui social media è la moderatrice Bianca Arrighini, CEO e co-founder di Factanza Media, che ha sottolineato come spesso venga premiato l'engagement, che non è causato da una buona informazione ma da emozioni forti, come la rabbia. “E' un tema su cui bisogna interrogarsi”. Per Francesco Dalmazio Casini non ci si deve soffermare “sul mainstream informativo, soprattutto negli scenari di guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Al Premio Ischia il confronto sull'Americàs Cup e sulla comunicazione in guerra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Premio Ischia: intese USA-UE e premi per la comunicazione istituzionale nel video della giornata.La cerimonia di apertura del Premio Ischia di Giornalismo si è aperta con un panel dedicato alle sfide e opportunità del nuovo ordine mondiale,...

Ischia al buio per cinque ore, sull’isola portato anche un generatore di emergenzaUn blackout ha colpito l’isola alle 21 di ieri sera, sabato 20 giugno, lasciando senza energia elettrica le abitazioni e le attività commerciali.

Temi più discussi: Premio Ischia di giornalismo, al via il 10 e 11 luglio l'edizione 2026; Al Premio Ischia i risultati Ipsos Doxa, il 48% degli italiani vittima di fake news; Premio Ischia di giornalismo, due giorni di confronto su media e geopolitica; Tutto pronto per il Premio Ischia 2026.

Oggi, nell'ambito del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, si è svolta la tavola rotonda Stati Uniti ed Europa 2026: sfide e opportunità nel nuovo ordine mondiale. Ho avuto il piacere di parteciparvi su invito del Presidente del Premio, l'Ambasciatore G x.com

Le ali rotanti nel mirino della FIA. Ferrari rischia di perdere un’altra arma reddit

Al Premio Ischia il confronto sull’Americàs Cup e sulla comunicazione in guerraISCHIA (NAPOLI)(ITALPRESS) - La Coppa America e la comunicazione negli scenari di guerra al centro dei dibattiti al Premio Ischia.Giovani attivisti d ... italpress.com

Premio Ischia 2026, Coppa America e comunicazione negli scenari di guerra al centro dei dibattiti | Rivedi la diretta streamingAl Premio Ischia, giunto alla sua giornata conclusiva, Giovani attivisti digitali: come comunicano gli scenari di Guerra questo il ... msn.com