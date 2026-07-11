Il leasing aziendale di biciclette permette ai lavoratori di utilizzare biciclette fornite dall’azienda come parte del loro benefit. Questa formula facilita l’accesso alla mobilità sostenibile e incentiva l’uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani. La diffusione di questa soluzione si sta ampliando, contribuendo a promuovere una mobilità più ecologica e sostenibile all’interno delle aree urbane.

Il bike leasing aziendale rappresenta oggi una delle opportunità più interessanti e concrete per accelerare la diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano nelle nostre città. Nei contesti europei in cui è già applicato, primo fra tutti la Germania, lo strumento ha dimostrato un’efficacia straordinaria: a fine 2024, ben 270.000 aziende ed enti pubblici tedeschi lo avevano adottato, superando i 2 milioni di biciclette in leasing, con un tasso di crescita annuo medio del 30% e una quota del 56% di e-bike vendute proprio tramite questo specifico programma incentivato. I benefici di tale modello vanno ben oltre la semplice mobilità transitoria, determinando un incremento strutturale degli spostamenti casa-lavoro sulle due ruote. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Al lavoro in bici. Il leasing aziendale fa bene alla salute

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

12hrs in Casablanca Flying to Munich Germany for the O2 Endless Wave Pool!

Notizie e thread social correlati

Meno auto, più biciclette: alla Camera il progetto per portare il bike leasing aziendale in ItaliaOggi alla Camera è stato presentato un progetto di legge per introdurre il bike leasing aziendale nel Paese.

Leggi anche: Il sego bovino fa davvero bene alla salute e alla tua pelle?

Temi più discussi: Al lavoro in bici. Il leasing aziendale fa bene alla salute; Più salute, meno stress e città più vivibili: a Materia si parla di bike to work, le storie di chi va al lavoro in bici; Bike to work cresce: 70 i partecipanti e buoni spesa per 2.830 euro; Concerti estivi a San Siro: c’è un parcheggio bici da 500 posti.

Al lavoro in bici. Il leasing aziendale fa bene alla saluteDi Il bike leasing aziendale rappresenta oggi una delle opportunità più interessanti e concrete per accelerare la diffusione della ... msn.com

Brivido per Vingegaard! Coinvolto nella caduta di Molenaar, danneggia la bici ma rientra grazie al lavoro della squadra. Il capitano della Visma taglia il traguardo con gli uomini di classifica. #ciclismo tuttobiciweb.it/article/178353… x.com

Più salute, meno stress e città più vivibili: a Materia si parla di bike to work, le storie di chi va al lavoro in biciLe esperienze individuali, le soluzioni pratiche, ma anche gli studi e l'approccio istituzionale: una serata per raccontare e discutere dell'uso della bicicletta nella vita quotidiana. In particolare ... varesenews.it

Quale bici è la migliore per andare al lavoro sulle strade di Londra? reddit