AJ Styles | Ecco cosa penso di Kenny Omega in WWE

Una delle domande che spesso ci si pone, spesso per gioco, è se un giorno potrebbe mai accadere di vedere Kenny Omega lasciare la AEW per passare in WWE. A questa domanda ha voluto rispondere The Phenomenal AJ Styles, per mezzo del suo podcast “Phenomenally Retro”. Quando gli è stata fatta la domanda su un ipotetico approdo di Kenny Omega in WWE, ora che è di nuovo AEW World Champion, Styles ha avuto una risposta particolarmente netta e senza giri di parole: “Perchè? Perchè tu dovresti farlo? Giusto? Voglio dire, è nella dirigenza della AEW. Ha messo tutto se stesso lì dentro. In un certo senso è come me: Vedremo mai AJ Styles in AEW? Perchè?” Tale risposta, soprattutto l’ultima parte, spegne anche apparentemente i sogni di quei fan che speravano di vedere The Phenomenal One in AEW dopo il suo ritiro per mano di Gunther. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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