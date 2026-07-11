AJ Styles | Ecco cosa penso di Kenny Omega in WWE
AJ Styles ha commentato il possibile passaggio di Kenny Omega dalla AEW alla WWE, una domanda ricorrente tra gli appassionati. Non sono state fornite dichiarazioni specifiche su un eventuale trasferimento, ma la discussione rimane aperta tra gli appassionati di wrestling. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a un cambiamento di federazione da parte di Omega. La questione continua a essere oggetto di speculazioni nel mondo del wrestling professionistico.
Una delle domande che spesso ci si pone, spesso per gioco, è se un giorno potrebbe mai accadere di vedere Kenny Omega lasciare la AEW per passare in WWE. A questa domanda ha voluto rispondere The Phenomenal AJ Styles, per mezzo del suo podcast “Phenomenally Retro”. Quando gli è stata fatta la domanda su un ipotetico approdo di Kenny Omega in WWE, ora che è di nuovo AEW World Champion, Styles ha avuto una risposta particolarmente netta e senza giri di parole: “Perchè? Perchè tu dovresti farlo? Giusto? Voglio dire, è nella dirigenza della AEW. Ha messo tutto se stesso lì dentro. In un certo senso è come me: Vedremo mai AJ Styles in AEW? Perchè?” Tale risposta, soprattutto l’ultima parte, spegne anche apparentemente i sogni di quei fan che speravano di vedere The Phenomenal One in AEW dopo il suo ritiro per mano di Gunther. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Notizie e thread social correlati
WWE: AJ Styles chiude al dream match con Kenny Omega, “non succederà mai”Un possibile incontro tra AJ Styles e Kenny Omega, uno dei match più chiesti dai fan negli ultimi tempi, non si realizzerà.
WWE: AJ Styles vorrebbe che LA Knight diventasse campione del mondo in WWEAJ Styles ha dichiarato di voler vedere LA Knight diventare campione del mondo in WWE.