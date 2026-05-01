Un possibile incontro tra AJ Styles e Kenny Omega, uno dei match più chiesti dai fan negli ultimi tempi, non si realizzerà. Durante un'intervista recente, Styles ha affermato chiaramente che un confronto tra i due non avverrà mai. La notizia chiude definitivamente la porta a un match che aveva acceso molte speranze tra gli appassionati di wrestling.

Uno dei dream match più discussi degli ultimi anni sembra definitivamente tramontato. AJ Styles ha infatti dichiarato che un eventuale incontro con Kenny Omega non si farà. L’ex campione WWE ne ha parlato nel suo podcast Phenomenally Retro Podcast, mettendo fine alle speculazioni che da tempo circolano tra i fan. Styles ha spiegato che in passato sarebbe stato disponibile ad affrontarlo, ma che le tempistiche non hanno mai permesso di costruire un match di alto profilo. “Mi sarebbe piaciuto affrontarlo ovunque, ma non è successo. Sono diventato troppo vecchio e abbiamo preso strade diverse. È quello che è, non era destino. Non succederà mai. Lo dico chiaramente: non succederà mai.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: AJ Styles chiude al dream match con Kenny Omega, “non succederà mai”

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