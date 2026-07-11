AJ Styles ha dichiarato di non criticare mai pubblicamente la AEW e ha espresso fiducia nelle capacità di LA Knight, affermando che merita di diventare campione. L’ex Superstar WWE ha parlato di come preferisca mantenere un atteggiamento rispettoso verso la promozione rivale, senza entrare in polemiche pubbliche. La sua posizione si è concentrata sulla convinzione che Knight abbia il talento per raggiungere il titolo massimo.

L’ex Superstar WWE, AJ Styles, ha fatto una sorprendente rivelazione riguardo alla AEW, spiegando perché non criticherà mai pubblicamente la compagnia rivale. Styles ha annunciato il suo ritiro dal wrestling all’inizio del 2026, dopo il suo ultimo match disputato contro Gunther alla Royal Rumble. Durante il suo podcast Phenomenally Retro, il “Phenomenal One” ha spiegato di comprendere gli sforzi di qualsiasi federazione che cerchi di distinguersi e costruire qualcosa di diverso, motivo per cui non ha intenzione di “attaccare” la AEW: “Difenderò la AEW perché so quanto si impegnino per realizzare un grande show. Non ho intenzione di criticarli, perché quei ragazzi stanno facendo esattamente la stessa cosa che ho fatto io in passato: cercare di proporre qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AJ Styles difende la AEW e punta su LA Knight: “Merita di diventare campione”

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