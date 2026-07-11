Lunedì si svolgerà la prima partita dei quarti di finale al campetto Gianni Cristofori, tra La Suite e Campa. Martedì si giocherà invece Bondi contro Mulino Bruciato. Sono stati già definiti due incontri di questa fase, con la settimana che si preannuncia decisiva per il torneo al Walter Bussolari Playground.

Definiti almeno due quarti di finale. Quelli che si giocheranno lunedì al campetto Gianni Cristofori. Settimana decisiva per il Walter Bussolari Playground. Lunedì, alle 20, il confronto tra La Suite by Fresk’o e Campas Ricap Polleggio. Martedì, alle 22, il confronto tra Bondi Lito Group Bologna Automazioni e i campioni uscenti de il Mulino Bruciato Jump. Ai quarti anche Acqua Cerelia Riguzzi Zurich Rosmarino e Couponlus Face Foundation, con la squadra di Stefano Salieri che continua a risalire la classifica virtuale delle favorite per il successo. L’ Acqua Cerelia Riguzzi Zurich Rosmarino supera l’Osteria del Sole 79-67. Billo Riguzzi e Step Sterpi, in panchina, possono contare sui 24 punti di Verazzo, gli 11 di Filippini e Guidotti, i 17 di Bonavida e i 10 di Romero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ai Giardini Margherita definiti i quarti: lunedì La Suite-Campa, martedì Bondi-Mulino Bruciato. Playground, sorride Zone Plus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sorpresa ai Giardini Margherita. Lamma è l’uomo dei record: in campo per 25 edizioni. Playground, Salieri elimina LolliAi Giardini Margherita, un uomo ha partecipato per la venticinquesima volta a un torneo di basket, stabilendo un record.

Emozioni e tanto pubblico al Playground dei Giardini Margherita. A coach Politi non basta la prova di Toffali. Orsili da applausi: Campas Ricap campioneNel match tra Ciaccio Casa e Campas Ricap, il punteggio finale è stato di 73-80 dopo un supplementare.

Temi più discussi: Playground Giardini Margherita, comunicato del 9 luglio; I rifugi climatici salgono a 28: ecco la mappa aggiornata; Playground Giardini Margherita, comunicato di oggi 8 luglio; Playground Giardini Margherita, comunicato del 7 luglio.

Ai Giardini Margherita definiti i quarti: lunedì La Suite-Campa, martedì Bondi-Mulino Bruciato. Playground, sorride Zone PlusDefiniti almeno due quarti di finale. Quelli che si giocheranno lunedì al campetto Gianni Cristofori. Settimana decisiva per il ... ilrestodelcarlino.it

Sorpresa ai Giardini Margherita. Lamma è l’uomo dei record: in campo per 25 edizioni. Playground, Salieri elimina LolliClamoroso al Cibali? No, questa volta, al Walter Bussolari Playground. Che Stefano Salieri sia un tecnico eccellente e possa ... msn.com