Le aste al doppio ribasso, come denunciato da un’inchiesta di Internazionale, comprimono i prezzi fino a livelli insostenibili, trasferendo il peso della competizione su agricoltori e imprese agricole. Difendere un prezzo equo significa tutelare il reddito dei produttori, i diritti dei lavoratori e la qualità delle produzioni italiane. È una battaglia che riguarda l’intera agricoltura nazionale e, in modo particolare, quella meridionale. A dimostrarlo è la crisi che sta investendo la cerealicoltura italiana. La campagna cerealicola 2026 si apre con prezzi del frumento duro compresi tra 220 e 240 euro a tonnellata, valori che non consentono di coprire i costi di produzione, ormai superiori ai 1. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Agricoltura, Marcantonio (PD): “Difendere il grano significa difendere il territorio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Difendere i distributori di carburante in montagna significa difendere la tenuta delle nostre comunità»In alcune aree montane e interne dell'Emilia-Romagna, la presenza di distributori di carburante rappresenta un servizio fondamentale per residenti,...

Intolleranza contro i cristiani, laicità non significa silenzio: difendere le chiese è difendere la nostra civiltà giuridicaUn episodio di intolleranza contro i cristiani ha riacceso il dibattito sulla tutela delle chiese.