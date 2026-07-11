Agricoltura Marcantonio PD | Difendere il grano significa difendere il territorio

Da fremondoweb.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le aste al doppio ribasso, come evidenziato da un'inchiesta di Internazionale, portano i prezzi del grano a livelli insostenibili. Questa pratica sposta il peso della competizione su agricoltori e imprese agricole, comprimendo i loro guadagni e mettendo a rischio la produzione. La difesa del grano viene così collegata alla tutela del territorio, secondo le dichiarazioni di un rappresentante del Partito Democratico.

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Le aste al doppio ribasso, come denunciato da un’inchiesta di Internazionale, comprimono i prezzi fino a livelli insostenibili, trasferendo il peso della competizione su agricoltori e imprese agricole. Difendere un prezzo equo significa tutelare il reddito dei produttori, i diritti dei lavoratori e la qualità delle produzioni italiane. È una battaglia che riguarda l’intera agricoltura nazionale e, in modo particolare, quella meridionale. A dimostrarlo è la crisi che sta investendo la cerealicoltura italiana. La campagna cerealicola 2026 si apre con prezzi del frumento duro compresi tra 220 e 240 euro a tonnellata, valori che non consentono di coprire i costi di produzione, ormai superiori ai 1. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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