Agricoltura Marcantonio PD | Difendere il grano significa difendere il territorio
Le aste al doppio ribasso, come evidenziato da un'inchiesta di Internazionale, portano i prezzi del grano a livelli insostenibili. Questa pratica sposta il peso della competizione su agricoltori e imprese agricole, comprimendo i loro guadagni e mettendo a rischio la produzione. La difesa del grano viene così collegata alla tutela del territorio, secondo le dichiarazioni di un rappresentante del Partito Democratico.
Le aste al doppio ribasso, come denunciato da un’inchiesta di Internazionale, comprimono i prezzi fino a livelli insostenibili, trasferendo il peso della competizione su agricoltori e imprese agricole. Difendere un prezzo equo significa tutelare il reddito dei produttori, i diritti dei lavoratori e la qualità delle produzioni italiane. È una battaglia che riguarda l’intera agricoltura nazionale e, in modo particolare, quella meridionale. A dimostrarlo è la crisi che sta investendo la cerealicoltura italiana. La campagna cerealicola 2026 si apre con prezzi del frumento duro compresi tra 220 e 240 euro a tonnellata, valori che non consentono di coprire i costi di produzione, ormai superiori ai 1. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Notizie e thread social correlati
«Difendere i distributori di carburante in montagna significa difendere la tenuta delle nostre comunità»In alcune aree montane e interne dell'Emilia-Romagna, la presenza di distributori di carburante rappresenta un servizio fondamentale per residenti,...
Intolleranza contro i cristiani, laicità non significa silenzio: difendere le chiese è difendere la nostra civiltà giuridicaUn episodio di intolleranza contro i cristiani ha riacceso il dibattito sulla tutela delle chiese.