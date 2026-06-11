Si sfiorano i 40 gradi Meteo Italia choc caldo infernale nel weekend | le regioni da bollino rosso

Il weekend arriverà con temperature che sfiorano i 40 gradi, portando condizioni di caldo estremo in alcune regioni italiane. Dopo temporali intensi che hanno interessato il Nord nelle ultime ore, il clima si stabilizzerà con un aumento drastico dei valori termici. Le previsioni indicano che alcune zone saranno sotto il bollino rosso per il caldo. La situazione meteo si modifica rapidamente, con condizioni che rischiano di essere particolarmente difficili da gestire.

Dopo i violenti temporali che nelle ultime ore hanno colpito diverse aree del Nord Italia, lo scenario meteorologico è destinato a cambiare radicalmente. Le perturbazioni che hanno portato piogge intense, grandinate e un brusco calo delle temperature stanno infatti lasciando spazio a una configurazione completamente diversa, caratterizzata dal ritorno dell’alta pressione e da un progressivo aumento del caldo. Gli esperti osservano con attenzione l’espansione di una massa d’aria molto calda proveniente dal Nord Africa, pronta a estendersi su gran parte della Penisola. Si tratta della prima vera ondata di calore organizzata di questo giugno, un cambiamento che potrebbe riportare temperature tipicamente estive dopo una fase atmosferica particolarmente instabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Sabato 28 febbraio 2026

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