Addio Peppino di Capri

Stamattina sull'isola di residenza è deceduto Peppino di Capri, cantante e interprete della musica italiana. Aveva 87 anni e si spegne dopo aver combattuto una lunga malattia. La notizia viene riportata dal Mattino online. Lascia quattro figli: Arrigo, detto Igor, dalla prima moglie Roberta, e Edoardo e Dario dalla seconda moglie Giuliana Gagliardi.

È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online. Interprete della grande musica italiana, lascia i figli Arrigo detto Igor dalla prima moglie Roberta Edoardo e Dario dalla seconda moglie Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo e segno’ una carriera lunga e felice, che lo porto anche innumerevoli volte sul palco del festival di Sanremo che vinse due volte. Una carriera che aveva gia’ raggiunto i vertici negli anni Sessanta segnata da alcuni grandi successi come Champagne, E mo e mo, Roberta, Let’s Twist Again e St. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Addio a PEPPINO DI CAPRI

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Addio a Peppino di Capri, icona della musica italianaE’ deceduto a 87 anni Peppino Di Capri, cantante e musicista italiano noto per aver contribuito alla scena musicale nazionale.

Temi più discussi: È morto Peppino di Capri: addio al cantante popolare tra twist e champagne; Addio a Peppino di Capri, si è spento dopo una lunga malattia; Peppino Di Capri morto dopo lunga malattia: il cantante di Champagne aveva 87 anni; Peppino di Capri morto, addio al re della melodia italiana. Aveva 87 anni.

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