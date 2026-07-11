Addio a una leggenda del cinema | morto l’attore simbolo degli anni ’80 e ’90

Da caffeinamagazine.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto all’età di 75 anni l’attore statunitense noto per ruoli negli anni ’80 e ’90, attivo nel cinema, televisione e teatro. La sua carriera comprende numerose interpretazioni che lo hanno reso un volto riconoscibile nel panorama dello spettacolo. La scomparsa è stata confermata da fonti vicine all’artista. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso.

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Il mondo dello spettacolo saluta Peter Van Norden, attore statunitense apprezzato tra cinema, televisione e teatro, scomparso all’età di 75 anni. La notizia è stata resa pubblica sui social dal figlio, che ha condiviso un messaggio di commiato e ha riferito che l’attore si è spento nella serata di ieri in un contesto familiare, con la moglie al suo fianco. Van Norden era considerato un interprete versatile, capace di alternare ruoli comici e parti di carattere, lasciando un segno soprattutto nelle produzioni popolari tra anni Ottanta e Novanta. Nel corso della carriera ha lavorato in film diventati riconoscibili per più generazioni e in numerose serie televisive di grande diffusione, mantenendo parallelamente un legame costante con i palcoscenici teatrali, ambito in cui era particolarmente stimato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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È MORTO CARLO CECCHI: ADDIO A UNA LEGGENDA DEL TEATRO ITALIANO

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