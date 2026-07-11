Un uomo è deceduto sabato 11 luglio a Fano, lasciando un vuoto tra amici e familiari. Era conosciuto per il suo legame con l’Alma Fano e per il modo in cui si relazionava con chi lo circondava. La notizia si è diffusa tra coloro che lo hanno incontrato nel tempo, ricordandolo come un “eterno ragazzo”. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra quanti avevano condiviso momenti con lui.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 11 luglio 2026 – Ci sono persone che lasciano un segno non tanto per il ruolo che ricoprono, ma per il modo in cui entrano nella vita degli altri. Pier Paolo Storoni era una di queste. La malattia affrontata con coraggio. Si è spento questa mattina, al termine di una lunga malattia affrontata con il coraggio e la determinazione che lo hanno accompagnato fino all’ultimo giorno. La diagnosi, arrivata quasi due anni fa, non lo aveva piegato. Aveva scelto di vivere ogni giorno con il sorriso, senza lasciare che la malattia prendesse il sopravvento. Aveva accettato anche di sottoporsi a cure sperimentali, nella speranza di contribuire alla ricerca scientifica: se non fossero servite a lui, avrebbero potuto aiutare qualcun altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Pier Paolo Storoni, eterno ragazzo con l'Alma Fano nel cuore

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