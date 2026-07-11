Acqua in Toscana: l’estate non fa paura, soprattutto a Firenze, ma in prospettiva qualche problema potrebbe esserci. Soprattutto in Val di Cornia, a Grosseto, all’Isola d’Elba. Lo fa sapere Gaia Checcucci, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, parlando coi giornalisti dopo la seduta di dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici. “Da una severità che non c’era – ha detto – di fatto si passa a una severità ancora bassa, dove i segnali di attenzione sono molti”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Acqua, Gaia Checcucci: la diga di Bilancino rassicura Firenze, ma Elba, Val di Cornia e Grosseto possono avere problemi

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