Achille Lauro prima di Rolls Royce | dagli esordi alla firma con Roccia Music

Da metropolitanmagazine.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Achille Lauro ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica oltre dieci anni fa, emergendo come artista con talento e carisma. Prima di firmare con la casa discografica Roccia Music, ha accumulato successi e si è distinto per il suo stile innovativo e la capacità di rivoluzionare il modo di fare spettacolo. Nel corso degli anni, ha consolidato la sua presenza nel panorama musicale italiano, distinguendosi come uno degli artisti più riconoscibili del settore.

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Achille Lauro, ormai cantautore di spicco del   panorama musicale italiano, ha una carriera di oltre dieci anni alle spalle con  numerosi successi  che sin dagli esordi mostrano il  talento e il carisma  di un  artista  che ha saputo farsi strada con intelligenza ed estro, rivoluzionando il concetto di  cantante  e il modo  di fare show.   L’ultimo anno e mezzo, per l’artista, è stato un vortice di impegni lavorativi e successi che lo hanno consacrato a Re indiscusso della musica, con numerosi concerti nei Palasport e negli Stadi che hanno contato il tutto esaurito, album e singoli certificati triplo platino e un  Sanremo   (2025) che ha saputo rendergli giustizia nel modo corretto, facendo emergere la sua creatività e sensibilità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Achille Lauro - Rolls Royce | Peaky Blinders Version

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