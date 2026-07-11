Accomando | Modric-Milan settimana decisiva

Notizia in breve

Il centrocampista croato è al centro di una trattativa tra il suo attuale club e il Milan, con il nuovo allenatore rossonero che desidera mantenerlo in squadra. La settimana sarà cruciale per definire il suo futuro, mentre le parti coinvolte lavorano per trovare un accordo. La decisione definitiva potrebbe arrivare entro pochi giorni. Il giocatore è attualmente in fase di valutazione, con il suo agente che ha incontrato i rappresentanti del club e del Milan.