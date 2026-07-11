Accomando | Modric-Milan settimana decisiva
Il centrocampista croato è al centro di una trattativa tra il suo attuale club e il Milan, con il nuovo allenatore rossonero che desidera mantenerlo in squadra. La settimana sarà cruciale per definire il suo futuro, mentre le parti coinvolte lavorano per trovare un accordo. La decisione definitiva potrebbe arrivare entro pochi giorni. Il giocatore è attualmente in fase di valutazione, con il suo agente che ha incontrato i rappresentanti del club e del Milan.
Ultime novità sul futuro del centrocampista croato, con il nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim che vorrebbe trattenerlo in rossonero. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Il Futuro del Milan Luka Modric e le Prospettive di Rinnovo
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