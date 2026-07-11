Accomando | Milan tormentone Leao quale sarà il destino del portoghese

Orazio Accomando ha detto che il futuro di Leao potrebbe essere lontano dal Milan. La trattativa tra il giocatore e altri club è in corso, mentre il portoghese non ha ancora firmato un nuovo contratto. Leao, finora, non ha confermato se resterà o se cambierà squadra. Si attende una decisione definitiva nelle prossime settimane.

Orazio Accomando, intervenuto nell'edizione di SportMediaset, dà gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Leao, è vicino all'addio alla maglia rossonera?. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Sirene straniere per Rafa Le parole del portoghese sul suo futuro

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