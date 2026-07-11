La Cassazione ha stabilito che le autorità fiscali possono usare foto trovate online come prova durante gli accertamenti. La decisione si basa sull’evoluzione tecnologica e sui recenti orientamenti giudiziari, che permettono di considerare le immagini pubblicate su internet come elementi validi in tribunale. Questa pronuncia segna un cambiamento importante nel modo in cui vengono condotti i controlli fiscali in Italia.

L’evoluzione tecnologica e i più recenti orientamenti della giurisprudenza stanno ridisegnando in modo irreversibile il perimetro dei controlli tributari in Italia, tanto che oggi, per l’avvio di accertamenti fiscali, le autorità possono legittimamente utilizzare le foto da internet. A mettere il sigillo definitivo su questa transizione digitale è la Corte di Cassazione che, con la recente ordinanza n. 15487 del 21 maggio 2026, ha stabilito un principio destinato a fare scuola: le immagini scovate sul web, inclusi i rilevamenti storici provenienti da piattaforme di mappatura virtuale e satellitare come Google Street View o Google Earth, hanno pieno valore di prova legale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Accertamenti fiscali e foto da internet, per la Cassazione le immagini online fanno prova

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ACCERTAMENTI fiscali: ATTENZIONE alle immagini su GOOGLE

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