Il 40% dei minori non sa come difendersi dalle insidie del dark web e chiede aiuto, secondo il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione Lazio. Per contrastare abusi e violenza sessuale, si sottolinea l'importanza di individuare chi manifesta comportamenti a rischio e fornire strumenti concreti per chiedere aiuto prima che si verifichino reati.

Contro la violenza e gli abusi sessuali sui minori, secondo il Centro Italiani per la Promozione della Mediazione (Cipm) Lazio, è necessario intercettare chi riconosce di avere comportamenti a rischio, offrendo strumenti concreti per chiedere aiuto prima che si trasformino in reati. Dai dati che l'associazione, in rappresentanza della rete nazionale dei Cipm e in collaborazione con il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea, presenterà lunedì 13 luglio a Roma, emerge che su oltre 54.000 persone attive nel dark web (dati anonimi), provenienti da 21 aree linguistiche (tra cui più di 960 partecipanti italiani) circa il 40% degli intervistati ha dichiarato di aver desiderato di interrompere quei comportamenti, senza però sapere come farlo o a chi rivolgersi per ricevere un supporto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Abusi sessuali su minori, il 40% non sa come difendersi dal dark web (e chiede aiuto)

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