A Valbrembo fiera di altri tempi dedicata alle arti e agli antichi mestieri

L’11 e il 12 luglio 2026 si tiene la seconda edizione della Fiera delle Arti e degli Antichi Mestieri a Valbrembo. L’evento, gratuito, si svolge nel centro storico e ripropone atmosfere di tempi passati, con esposizioni di arti tradizionali e mestieri antichi. La manifestazione è organizzata dal Comune, con il patrocinio di Provincia e Regione.

L’11 e il 12 luglio 2026 Valbrembo ospita la seconda edizione della Fiera delle Arti e degli Antichi Mestieri, un evento a ingresso libero che valorizza il centro storico con l’evocazione di storia e tradizioni promossa dal Comune di Valbrembo con il patrocinio di Provincia e Regione. Tra cortili, piazze e vie del borgo, troveranno spazio artisti di strada, laboratori creativi, musica popolare e una caratteristica esposizione di trattori e mezzi agricoli d’epoca. Un viaggio tra passato e presente pensato per tutti, dove ogni angolo racconta una storia. Sabato 11 luglio la Fiera prende avvio alle 9.30 in piazza del Municipio, con una parata storica del Gruppo Quartieri di Osio in costume che ripercorrerà secoli di storia italiana tra personaggi notevoli e racconti aneddotici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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