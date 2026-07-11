Una forte esplosione ha colpito una fabbrica nella zona industriale di una provincia friulana, seguita da un incendio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per spegnere le fiamme e gestire l'emergenza. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o cause dell’incidente. La zona è stata evacuata e le autorità stanno valutando le conseguenze dell’accaduto.

Un improvviso boato ha scosso la zona industriale della provincia friulana, dove un grave incidente sul lavoro ha tenuto col fiato sospeso un intero comparto produttivo. Un distillatore ha preso fuoco questa mattina all’interno di un’azienda di Sesto al Reghena (Pordenone) che produce vernici, provocando il ferimento di un uomo investito da una vampata. Il cinquantatreenne è stato investito in pieno dalla sventagliata termica mentre si trovava nei pressi del macchinario, attivando l’immediata macchina dei soccorsi interni ed esterni. Il 53enne è stato soccorso dai sanitari del 118, medicato inizialmente in ospedale e successivamente trasferito in elicottero all’ospedale di Udine per accertamenti e cure specialistiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - A fuoco la famosa fabbrica italiana: una forte esplosione e poi le fiamme. Soccorsi sul posto

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