Un’esplosione ha colpito una fabbrica in Italia, provocando il crollo di una sezione dell’edificio e generando una vasta nube di fumo e polvere. Sul posto sono in corso operazioni di soccorso per individuare eventuali persone rimaste intrappolate tra le macerie. Non sono ancora stati forniti dettagli sul numero di feriti o sui danni complessivi all’impianto. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente.

Un forte boato ha interrotto la mattinata in un’area industriale, seguito dal crollo di una parte della struttura e da una grande nube composta da fumo e polvere. In pochi istanti una giornata di lavoro si è trasformata in un’emergenza, con le squadre di soccorso chiamate a intervenire per verificare la situazione e cercare eventuali persone coinvolte. Gli episodi che interessano impianti dove vengono utilizzati materiali destinati alla produzione di fuochi artificiali richiedono particolare cautela, sia per la presenza di sostanze potenzialmente pericolose sia per le difficoltà nelle operazioni di intervento. Le prime informazioni hanno delineato uno scenario ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Boato terrificante!”. Esplosione fortissima nella fabbrica italiana: si cercano persone tra le macerie

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