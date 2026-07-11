a bagno a ripoli 500 lampioni sostituiti con tecnologia led

A Bagno a Ripoli sono stati sostituiti quasi 500 punti luce con lampioni a tecnologia Led. La settimana scorsa è iniziata la rimozione delle ultime lampadine di vecchia generazione nel territorio comunale. La sostituzione riguarda apparecchi di illuminazione tradizionale, che sono stati rimossi e sostituiti con nuovi modelli a Led. L’intervento interessa le strade e le aree pubbliche del comune.

Bagno a Ripoli (Firenze), 11 luglio 2026 - Quasi 500 punti luce dotati di tecnologia tradizionale rottamati e sostituiti con nuovi apparecchi a Led. Prenderà il via questa settimana la sostituzione delle ultime lampadine di vecchia generazione presenti sul territorio comunale di Bagno a Ripoli (Firenze). Il piano di efficientamento energetico. L'intervento, realizzato da Silfi Firenze Smart, si spiega in una nota, rientra nel piano di efficientamento energetico concordato con il Comune e prevede la sostituzione di 498 punti luce prevalentemente collocati in giardini, aree verdi e impianti di arredo urbano che non erano stati nteressati dai precedenti interventi di riqualificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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