A 101 anni, una donna riferisce di non saper cucinare e di seguire una routine semplice, con colazione alle 9, pranzo con pasta e fagioli o salsa, e uscire ogni sera. Esprime anche timori riguardo alla morte, pur credendo in Dio. Ricorda con nostalgia attività quotidiane come scendere le scale, mangiare un’arancia, uscire di sera e guidare.

“Alla morte ci penso e ho paura. Credo profondamente in Dio. Ma sa: mi manchera? scendere le scale, mangiare un’aranci- na, uscire la sera, andare in macchina”. Parola di Renata Pucci di Benisichi, oggi splendida 101enne. La donna proviene da un’illustre famiglia aristocratica palermitana. Suo padre, laureato in giurisprudenza, era un facoltoso proprietario terriero. Intercettata da Il Corriere della Sera la nobildonna ricorda molto bene il referendum del 1946: “Votai Repubblica, ma con una spada conficcata nel cuore, perche? la mia educazione non era stata certo quella “. Sempre libera e indipendente: “Mi sono laureata in inglese all’Orientale di Napoli e dopo ho insegnato per anni all’Universita? di Palermo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A 101 anni non so cucinare. La mattina alle 9 colazione con tè e cornetto caldo. A pranzo la pasta con i fagioli o con la salsa. A cena esco sempre”: così Renata Pucci di Benisichi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Troppo caldo per cucinare? Perché sempre più famiglie spengono i fornelli e scelgono la cena prontaCon l’aumento delle temperature, molte famiglie preferiscono non accendere i fornelli e optano per cene già pronte.

Novella 2000 in cucina con pasta fagioli e cozze, la ricetta di Chef ArmoniaUno dei piatti proposti dallo chef è pasta fagioli e cozze, disponibile nel suo profilo Instagram o nel numero di una rivista in edicola.