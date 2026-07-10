Alexander Zverev ha vinto la semifinale di Wimbledon 2026 contro Arthur Fery con i punteggi di 7-6, 6-2, 6-4. La partita si è svolta in tre set, con il tennista tedesco che ha conquistato il primo parziale al tie-break e poi ha dominato gli ultimi due. La finale sarà dunque disputata tra Zverev e l’avversario ancora da definire.

Alexander Zverev batte 7-6, 6-2, 6-4 Arthur Fery e accede alla finale di Wimbledon 2026. È questo ciò che emerge dalla prima semifinale in scena oggi ai Championships, dove il numero 3 al Mondo si conquista per la prima volta in carriera il diritto di giocarsi il titolo in terra inglese: per il tedesco resta così vivo il sogno di conquistare un altro Slam, dopo aver trionfato nell’ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario uscirà dalla super sfida tra Sinner e Djokovic., La prima semifinale di giornata in programma sui campi di Wimbledon propone la sfida tra Alexander Zverev e Arthur Fery, incontro che vive un primo set all’insegna dell’equilibrio: al break del tedesco risponde infatti l’immediato controbreak dell’inglese, con la frazione che si risolve quindi al tie-break. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Zverev non lascia scampo a Fery: niente da fare per l'idolo di casa, in finale ci va Sascha

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zverev ritrova Sinner in finale a Madrid e gli ricordano le sue 4 vittorie: Sascha scoppia a ridereNella finale di Madrid, Alexander Zverev si prepara ad affrontare Jannik Sinner, con il ricordo delle quattro vittorie ottenute contro il tennista...

Leggi anche: Zverev in finale a Wimbledon: il film della vittoria su Fery

Argomenti più discussi: Wimbledon, Zverev domina e rompe il tabù Fritz: prima semifinale a Church Road e n.2 a un passo; Impressionante Kostyuk, non lascia scampo a Paolini. Prima semifinale a Wimbledon per Marta - LiveTennis.it; Fritz, amarezza dopo il ko con Zverev: Non me lo aspettavo, sono devastato per il ginocchio (Video partita) - LiveTennis.it; Berrettini: Fa male perdere così, ma esco da Wimbledon con la consapevolezza di essere ancora forte (Video) - LiveTennis.it.

Ecco come Sinner ha demolito il tedesco Zverev: i colpi più belli della finale di MadridJannik Sinner da record: in finale a Madrid batte Alexander Zverev 6-1 6-2 in 57' e 34'', e vince così il suo quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Da inizio novembre 2025 a ... video.corriere.it