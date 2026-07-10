Zeballos vicinissimo al Napoli si attende l’ufficialità

L’esterno del Boca Juniors Exequiel Zeballos è vicino a trasferirsi al Napoli. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro ha concluso l’accordo con il club sudamericano, ma l’operazione non è ancora ufficiale. Restano da definire gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale del trasferimento.

Sembra vicinissimo ormai l’approdo in maglia azzurra dell’esterno del Boca Juniors Zeballos. Come evidenzia la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il club partenopeo ha raggiunto l’accordo con il Boca Juniors per l’acquisto di Exequiel Zeballos, manca solo l’ufficialità. Il calciatore però potrà firmare con gli azzurri solo dopo una cessione. Il primo indiziato per fargli spazio è Noa Lang, su cui si è fiondata la Fiorentina. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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