Zafferana Etnea presenta il grande cartellone dell’estate | Etna in Scena

La “Perla dell’Etna” si conferma protagonista della stagione estiva con un cartellone eclettico che animerà l’Anfiteatro Borsellino, le piazze e le frazioni fino a settembre. Etna in Scena 2026 entra nel vivo con un cartellone di prestigio che accompagnerà cittadini e turisti per tutta l’estate, confermando Zafferana Etnea tra le principali destinazioni culturali e turistiche della Sicilia. L’edizione 2026 assume un significato ancora più speciale perché si inserisce nel programma delle celebrazioni ufficiali del Bicentenario della Fondazione di Zafferana Etnea, un importante traguardo che rende omaggio a duecento anni di storia, identità, tradizioni e crescita della comunità zafferanese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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