yildiz e la terapia conservativa

Un ortopedico dell’Ospedale San Raffaele di Milano ha spiegato le terapie conservative per la tendinopatia rotulea. Secondo il dottore, si tratta di trattamenti non chirurgici che includono riposo, fisioterapia e l’uso di farmaci antinfiammatori. Queste modalità vengono consigliate prima di valutare interventi più invasivi, e sono indicate per alleviare il dolore e migliorare la funzione del tendine.

Il dott. Matteo Vitali, ortopedico dell'Ospedale San Raffaele di Milano, spiega le terapie conservative nel caso della tendinopatia rotulea. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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