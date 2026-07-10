Yildiz e la terapia conservativa

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ortopedico dell’Ospedale San Raffaele di Milano ha spiegato le terapie conservative per la tendinopatia rotulea. Secondo il dottore, si tratta di trattamenti non chirurgici che includono riposo, fisioterapia e l’uso di farmaci antinfiammatori. Queste modalità vengono consigliate prima di valutare interventi più invasivi, e sono indicate per alleviare il dolore e migliorare la funzione del tendine.

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Il dott. Matteo Vitali, ortopedico dell'Ospedale San Raffaele di Milano, spiega le terapie conservative nel caso della tendinopatia rotulea. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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