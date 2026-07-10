Il Wonderlast Festival torna a Gubbio per la quinta edizione, offrendo due giorni di musica, divertimento e condivisione in un ambiente naturale. L’evento si svolge domani e domenica e coinvolge artisti provenienti da diversi paesi. La manifestazione prevede concerti, attività e momenti di socializzazione, con un’attenzione particolare alla varietà musicale e alla partecipazione del pubblico. La location immersa nel verde permette di vivere l’evento all’aperto in un’atmosfera informale e inclusiva.

Due giorni di musica, divertimento e condivisione immersi nella natura. Domani e domenica torna a Gubbio, per la quinta edizione il “ Wonderlast Festival “, evento musicale ibrido che unisce generi diversi e persone provenienti da ogni parte d’Italia: ispirandosi alle grandi manifestazione nord europee, negli anni Wonderlast si è distinto per la capacità di unire musica, community e atmosfera internazionale: si va in scena al Wonderlast Park che per due giorni diventa un vero e proprio villaggio esperienziale consacrato a spettacolo e intrattenimento Cuore pulsante è la musica con uno stage imponente, alto otto metri, un potente sound system ed effetti speciali che contribuiscono a creare un’atmosfera ad alto tasso di coinvolgimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Wonderlast Festival a Gubbio. Le star della musica senza frontiere

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