Il Wonderlast Music Festival si terrà il 11 e 12 luglio nel Wonderlast Park, giunto alla quinta edizione. L’evento prevede due giorni di musica con artisti e gruppi ancora da annunciare. L’organizzazione ha confermato che si tratta di un evento di qualità, con attenzione alla programmazione musicale e alla sicurezza. La manifestazione è rivolta a un pubblico di appassionati e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Mancano ormai pochi giorni all’appuntamento con il Wonderlast Music Festival, che venerdì 11 e sabato 12 luglio tornerà ad animare il Wonderlast Park con la sua quinta edizione. L’evento, diventato in pochi anni uno dei principali appuntamenti dell’estate umbra, si prepara ad accogliere migliaia di giovani provenienti da tutta Italia, confermando una crescita costante sia nei numeri sia nella qualità della proposta artistica. La manifestazione è stata presentata ieri mattina nella sala consiliare di Palazzo Pretorio alla presenza dell’assessore alle Politiche giovanili Carlotta Colaiacovo, del vicesindaco Francesco Gagliardi e dell’organizzatore Giordano Babucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio in Wonderlast. L’invasione della musica: "Un evento di qualità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Onde di arte, musica e poesia”: l’evento della rete di scuole Artisticamente insiemeLa Stazione Leopolda di Pisa ha accolto l’evento “Onde di arte, musica e poesia”, organizzato dalla rete di scuole Artisticamente Insieme.

Musica e scienza al Regio: il grande evento per i 40 anni della FondazioneAl teatro Regio si terrà un evento speciale in occasione dei 40 anni della Fondazione, che unisce musica e scienza.

Temi più discussi: La musica del Wonderlast accende Gubbio; Gubbio in Wonderlast. L’invasione della musica: Un evento di qualità; Gubbio: al via la quinta edizione di Wonderlast Festival; Wonderlast festival a Gubbio sul palco anche Anna, Emis Killa e Samurai Jay -.

Il Wonderlast Festival torna a Gubbio l'11 e 12 luglio con Anna, Emis Killa, Il Pagante, Samurai Jay e 22Simba. Attese migliaia di persone da tutta Italia. x.com

Gubbio in Wonderlast. L’invasione della musica: Un evento di qualitàIl prossimo weekend la quinta edizione del festival, che mira ad offire soprattutto ai giovani occasioni di aggregazione. Presenti Emis Killa, Samurai Jay, Anna e Il Pagante . lanazione.it

Wonderlast festival a Gubbio sul palco anche Anna, Emis Killa e Samurai JayAnna, Emis Killa e Samurai Jay. Questi alcuni dei protagonisti del Wonderlast music festival in programma a Gubbio l’11 e il 12 luglio. Definito dall’assessore Carlotta Colaiacovo una bellissima stor ... umbria24.it