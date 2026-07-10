Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono affrontati per la dodicesima volta, questa volta sulla superficie erbosa di Wimbledon. Nel terzo set, il punteggio vede Sinner avanti 4-2. La sfida si svolge in una fase avanzata del torneo, con il precedente incontro tra i due disputato lo scorso anno in semifinale sulla stessa superficie, quando a prevalere fu Sinner, che poi vinse il titolo.

Non è una gara come le altre: Jannik Sinner e Novak Djokovic di fronte per la 12esima volta, la terza sull’erba di Wimbledon dove l’anno scorso, sempre in semifinale, si sono affrontati e a vincere è stato l’italiano che poi ha trionfato in finale (per la prima volta) vincendo il torneo dello Slam. Il numero uno del mondo ha ritrovato la forma fisica così come il serbo: chi vincerà affronterà Alexander Zverev che ha sconfitto in tre set la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Fery, raggiungendo la finale a Londra per la prima volta. La gara in diretta: 3° set. 6° game: in battuta l’azzurro con le palle nuove, game combattuto (30-30) con il serbo che non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Wimbledon, Sinner-Djokovic vale la finale | Terzo set, 4-2

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