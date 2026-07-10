Wimbledon il programma di sabato | ci sono la finale femminile e il doppio maschile

Sabato 11 luglio a Wimbledon si giocano le finali di doppio maschile e femminile. La finale di doppio maschile inizia alle 14 italiane, seguita dalla finale femminile. Entrambi gli incontri si svolgono sul centrale, con i migliori in campo. La giornata si presenta come l'ultimo atto del torneo, che vede le atlete e i tennisti affrontarsi per il titolo. Le partite sono trasmesse in diretta, attirando l’attenzione degli appassionati.

Sabato 11 luglio, tempo di primi verdetti a Wimbledon. Domani sarà infatti il giorno dedicato alla finale femminile e, come antipasto, alla finale di doppio maschile, in campo alle 14 italiane. I fari saranno però ovviamente puntati sul derby ceco tra Linda Noskova e Karolina Muchova, nona e decima testa di serie qui ai Championships. Le due varcheranno le porte del Centre Court alle 17, in un match che incoronerà la decima campionessa diversa nelle ultime dieci edizioni (dalla vittoria di Serena Williams nel 2016). Per entrambe sarà la prima finale a Wimbledon, per Muchova la seconda Slam dopo quella al Roland Garros 2023. Il match, come la finale di doppio maschile tra HeliovaaraPatten, teste di serie n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Novak Djokovic wins the longest Wimbledon quarter-final EVER

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