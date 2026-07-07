Il 7 luglio, a Wimbledon 2026, Jannik Sinner affronta i quarti di finale contro Jan-Lennard Struff alle 14 sul campo numero 1. Djokovic gioca nello stesso giorno, ma in un’altra partita. La partita di Sinner sarà trasmessa in diretta televisiva. Non sono stati comunicati dettagli su orari o canali per la partita di Djokovic.

Jannik Sinner torna in campo oggi, 7 luglio, a Wimbledon 2026 per l’impegno dei quarti di finale. Il numero 1 al mondo alle 14 affronta il 35enne tedesco Jan-Lennard Struff sul campo numero 1. L’altoatesino, che nel turno precedente ha battuto il giapponese Mochizuki, cerca la 12esima vittoria consecutiva sull’erba dell’ All England Club e la terza semifinale in sei partecipazioni. Sarebbe la decima in uno Slam, un traguardo che possono vantare solo altri tre giocatori in attività: Djokovic, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Sempre oggi ma sul centrale tocca proprio a Novak Djokovic che affronta il canadese Félix Auger-Aliassime, numero 3 del tabellone inglese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Sinner e Djokovic oggi in campo a Wimbledon 2026: orario e dove vederli in tv

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