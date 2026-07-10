Il 10 luglio, a Wimbledon 2026, Jannik Sinner affronta Novak Djokovic nella semifinale del torneo. La partita deciderà chi accederà alla finale dello Slam più importante dell’anno. Si tratta di un match tra il numero uno italiano e il detentore del titolo, con orario ancora da definire. I precedenti tra i due giocatori sono limitati. La sfida sarà trasmessa in diretta su piattaforme sportive e canali televisivi dedicati.

È il giorno della verità per Jannik Sinner a Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 10 luglio, il numero uno italiano affronta Novak Djokovic nella semifinale del torneo londinese, in una sfida che mette in palio l’accesso alla finale dello Slam più prestigioso della stagione. Per Sinner sarà un’altra occasione per scrivere una pagina di storia e difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quando superò Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo. Sinner sogna un’altra finale. L’altoatesino arriva alla semifinale dopo un percorso convincente sui campi in erba dell’All England Club. Nel suo cammino ha eliminato Miomir Kecmanovic, Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki e Jan-Lennard Struff, confermando un eccellente stato di forma. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Wimbledon 2026, Sinner sfida Djokovic per un posto in finale: orario, precedenti e dove vedere il match

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