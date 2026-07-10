Altri attacchi sull’Iran, il regime: «Blitz criminali. Hormuz non si apre con le minacce», Qatar, Pakistan e Turchia spingono per la diplomazia. Bibi pronto a riprendere i raid È tornata a salire significativamente la tensione militare tra Washington e Teheran, dopo che, nei giorni scorsi, i pasdaran avevano colpito alcune navi mercantili nello Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno effettuato degli attacchi contro il regime khomeinista: attacchi che, secondo Mizan News Agency, avrebbero provocato la morte di almeno tre esponenti delle Guardie della rivoluzione. In particolare, stando all’agenzia di stampa iraniana Fars, le forze americane avrebbero colpito il ponte ferroviario di Aq Taqeh Khan: un corridoio utilizzato anche da Cina e Russia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Washington fissa i paletti: «Escalation finché Teheran continua a colpire le navi»

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Iran, avvistate navi nello Stretto di Hormuz mentre sale la tensione tra Washington e TeheranDomenica, diverse navi sono state avvistate nello Stretto di Hormuz mentre l’Iran lanciava attacchi con droni e missili contro il Bahrein e il Kuwait.

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