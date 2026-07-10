Volkswagen ha annunciato che entro il 2030 ridurrà la gamma di modelli offerti e svilupperà nuove collaborazioni tra i propri marchi. La decisione è stata comunicata dopo un incontro tra il Consiglio di sorveglianza e i rappresentanti sindacali, tenutosi giovedì 9 luglio 2026. La casa automobilistica intende ottimizzare le risorse e rafforzare le sinergie interne, senza specificare i dettagli sui modelli o le modalità di collaborazione.

Lo aveva annunciato già qualche giorno fa e, al termine dell'incontro con il Consiglio di sorveglianza e i sindacati di giovedì 9 luglio 2026, Oliver Blume lo ha ribadito: "Entro il 2030 renderemo il gruppo Volkswagen l'azienda automobilistica più attraente al mondo, con marchi iconici, prodotti innovativi, tecnologie all'avanguardia, risultati finanziari solidi, performance affidabili sui mercati dei capitali e un forte spirito di squadra". Un obiettivo ambizioso che, secondo l'amministratore delegato del colosso tedesco, potrà essere raggiunto anche grazie alle dodici iniziative e alle direttive presenti nel pacchetto di misure presentato dal Consiglio di amministrazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen traccia la rotta per il 2030: gamma ridotta e nuove sinergie fra i brand

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