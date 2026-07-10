Volkswagen dimezzerà il numero dei suoi modelli di auto

Volkswagen ha annunciato che ridurrà fino alla metà il numero dei modelli di auto prodotti per contenere i costi e affrontare la crisi. La decisione non prevede indicazioni sui licenziamenti futuri. La misura mira a rendere più competitivo il gruppo automobilistico. La riduzione dei modelli sarà implementata nel prossimo periodo con l’obiettivo di migliorare l’efficienza aziendale. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di attuazione o sui modelli coinvolti.

A causa della crisi che attraversa e per ridurre i costi: non sono state date invece indicazioni sui futuri licenziamenti Il gruppo automobilistico Volkswagen ha annunciato giovedì che ridurrà fino alla metà il numero dei modelli di auto che produce, con l’obiettivo di ridurre i costi, rispondere alla crisi aziendale e tornare competitivo. L’annuncio è arrivato al termine di una riunione del Consiglio di sorveglianza, l’organo che vigila sull’operato dell’amministratore delegato e dei più importanti dirigenti, composto per metà dai rappresentanti dei lavoratori e per metà da quelli degli azionisti. Prima e dopo la riunione del Consiglio di sorveglianza ci sono state proteste in 18 sedi tedesche dell’azienda, che ha oltre 250mila dipendenti in Germania e da cui dipendono milioni di lavoratori, compreso l’indotto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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