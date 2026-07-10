Volkswagen chiude altre quattro fabbriche

Da laverita.info 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Volkswagen chiude altre quattro fabbriche e annuncia il taglio di oltre 20.000 posti di lavoro, portando il totale dei licenziamenti a più di 120.000. I sindacati tedeschi contestano la decisione e avvertono di un possibile grave conflitto sociale. La casa automobilistica ha comunicato che le chiusure sono necessarie per ristrutturare la produzione. Le chiusure riguardano impianti in Germania e in altri paesi europei. La decisione è stata presa dopo una valutazione delle strategie di mercato.

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Saranno tagliati oltre 20.000 posti in più, rispetto ai 100.000 annunciati. I sindacati tedeschi sono sul piede di guerra: «Così si rischia un grave conflitto sociale». In una bozza del piano d’azione l’azienda ammette: l’attuale situazione minaccia l’esistenza del gruppo. Per quasi novant’anni Volkswagen è stata molto più di una casa automobilistica. È stata il cuore meccanico della Germania, il rombo che accompagnava il miracolo economico, il simbolo di un Paese capace di trasformare acciaio, ingegno e disciplina in automobili vendute in ogni angolo del pianeta. Se la Germania era la locomotiva d’Europa, Volkswagen era il motore. Oggi quel motore comincia a perdere colpi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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