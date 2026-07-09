Il piano Volkswagen per chiudere 4 fabbriche in Germania

Notizia in breve

Volkswagen annuncia nei prossimi giorni un piano di riorganizzazione che prevede la chiusura di quattro fabbriche in Germania e la perdita di circa 50.000 posti di lavoro entro il 2030. La decisione fa parte di una strategia di ristrutturazione aziendale e di ridimensionamento degli impianti produttivi. La società non ha ancora comunicato dettagli specifici sui tempi e le modalità di chiusura degli stabilimenti. La riorganizzazione coinvolge anche misure di ottimizzazione della produzione e ristrutturazione interna.