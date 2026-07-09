Il piano Volkswagen per chiudere 4 fabbriche in Germania
Volkswagen annuncia nei prossimi giorni un piano di riorganizzazione che prevede la chiusura di quattro fabbriche in Germania e la perdita di circa 50.000 posti di lavoro entro il 2030. La decisione fa parte di una strategia di ristrutturazione aziendale e di ridimensionamento degli impianti produttivi. La società non ha ancora comunicato dettagli specifici sui tempi e le modalità di chiusura degli stabilimenti. La riorganizzazione coinvolge anche misure di ottimizzazione della produzione e ristrutturazione interna.
Il gruppo automobilistico Volkswagen presenterà nelle prossime ore un piano straordinario di riorganizzazione che prevede la chiusura di quattro stabilimenti in Germania e il taglio di 50mila posti di lavoro entro il 2030. Le misure, anticipate dal settimanale tedesco Der Spiegel, ridefiniscono la struttura industriale del principale produttore di auto europeo nel tentativo di rispondere a una complessa crisi di vendite e competitività. L’amministratore delegato, Oliver Blume, illustrerà la strategia denominata Visione 2030 al consiglio di sorveglianza dell’azienda a partire dalle 14.30. La dismissione delle attività produttive sul territorio tedesco seguirà una cronologia precisa distribuita su un decennio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Volkswagen CUTS 100,000 Jobs: What They Are Not Telling You
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