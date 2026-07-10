"Mi trovo in casa della signora Laura a Bergamo e sto davvero bene, ho trovato una famiglia accogliente che mi ha fatto sentire protetta" ha raccontato in diretta a "Morning News" Joanne Belotti, la donna di 69 anni, che fino a qualche tempo fa era costretta a vivere nella sua auto nel Milanese a causa del caro affitti e di situazioni familiari avverse. Grazie al grande gesto di umanità di una telespettatrice del programma di Canale 5, Joanne oggi ha una casa, momentanea, in cui poter vivere fino a quando il comune di Pieve Emanuele nel milanese non le troverà un alloggio., "Sono stata accolta in modo amorevole" ha proseguito Joanne raccontando anche che gli assistenti sociali di Pieve Emanuele le hanno proposto un B&B con un canone mensile di 300 euro in attesa di avere una situazione più stabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Viveva in auto, ora Joanne è ospite a casa di una telespettatrice di "Morning News"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Poor boy travel famine era,5 charm sister-In-Law beg he for shelterhe,feed them meat everynight.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Viveva in auto a 69 anni, ora Joanne è ospite a casa di una telespettatrice di "Morning News"

Joanne, 69 anni e la residenza dentro l’auto a Pieve Emanuele: “Cerco una casa, per poter vivere con dignità”Una donna di 69 anni vive da tempo all’interno di un’auto a Pieve Emanuele, in provincia di Milano.

Argomenti più discussi: 69enne vive in un'auto a Milano, arriva la proposta di una casa a Bergamo; TG5: Scherzi a parte? No la maturità! Video; TG5: Il concerto dei record Ultimo già nella storia Video; TG5: Trump celebra gli Usa auguri di Mattarella Video.

Viveva in auto a 69 anni, ora Joanne è ospite a casa di una telespettatrice di Morning NewsMi trovo in casa della signora Laura a Bergamo e sto davvero bene, ho trovato una famiglia accogliente che mi ha fatto sentire protetta ha raccontato in diretta a Morning News Joanne Belotti la do ... tgcom24.mediaset.it