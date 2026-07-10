"Mi trovo in casa della signora Laura a Bergamo e sto davvero bene, ho trovato una famiglia accogliente che mi ha fatto sentire protetta" ha raccontato in diretta a "Morning News" Joanne Belotti la donna di 69 anni che fino a qualche tempo fa era costretta a vivere nella sua auto a causa del caro affitti e di situazioni familiari avverse. Grazie al grande gesto di umanità di una telespettatrice del programma di Canale 5, Joanne oggi ha una casa, momentanea, in cui poter vivere fino a quando il comune di Pieve Emanuele nel milanese non le troverà un alloggio., "Sono stata accolta in modo amorevole" ha proseguito Joanne raccontando anche che gli assistenti sociali di Pieve Emanuele le hanno proposto un B&B con un canone mensile di 300 euro in attesa di avere una situazione più stabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Viveva in auto a 69 anni, ora Joanne è ospite a casa di una telespettatrice di "Morning News"

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Viveva in auto a 69 anni, oggi una nostra telespettatrice la ospita a casa sua. Joanne: Non mi sarei mai aspettata tanto #MorningNews è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com