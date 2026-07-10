Un sindacalista è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale nei confronti di una hostess. La Cassazione ha stabilito che il fatto che la vittima abbia reagito con un ritardo di circa 30 secondi non escludeva la violenza. La persona coinvolta era stata assoluta in primo e secondo grado, ma la Corte suprema ha confermato la condanna. La vittima ha dichiarato di essere sollevata, pur affermando di aver pagato un prezzo molto alto.

Dopo le due assoluzione in primo e secondo grado, la Cassazione ha stabilito che il «ritardo nella reazione» della vittima non esclude la violenza sessuale. Con questa motivazione la Corte, nella sentenza depositata il 16 giugno 2025, ha accolto il ricorso del procuratore generale di Milano contro l’assoluzione di un ex sindacalista, già imputato per violenza sessuale ai danni di una hostess. Una pronuncia destinata a lasciare il segno, perché afferma in modo netto che «il ritardo nella reazione della vittima nella manifestazione del dissenso è irrilevante ai fini della configurazione della violenza sessuale». Il ricorso del procuratore... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «30 secondi» per dire no, condannato il sindacalista accusato di violenza sessuale nei confronti di una hostess: «Sono sollevata, ma ho pagato un prezzo molto alto»

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