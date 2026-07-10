Violento scontro tra auto e moto Due in ospedale

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte a Tradate, lungo via Monte Grappa, un incidente tra un’auto e una moto ha causato l’intervento dell’elisoccorso. Dopo lo scontro, una Toyota Aygo è uscita di strada e si è fermata in un fossato vicino alla carreggiata. Due persone sono state trasportate in ospedale.

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Paura nella notte lungo via Monte Grappa a Tradate, dove un violento incidente tra un’auto e una moto ha richiesto l’intervento dell’ elisoccorso. Dopo il violento impatto, una Toyota Aygo è uscita di strada terminando la propria corsa in un fossato a bordo carreggiata. Lo schianto è avvenuto intorno all’1.40 di ieri, all’altezza del civico 80. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, la vettura si è scontrata violentemente con una Honda CBR condotta da un giovane di 26 anni residente a Castiglione Olona. L’entità dell’incidente ha fatto scattare un massiccio intervento dei soccorsi. Sul posto sono, infatti, arrivate due ambulanze della Croce Rossa di Varese e della Sos Mozzate, un’automedica, l’elisoccorso decollato dalla base di Villa Guardia, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Gorla Minore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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