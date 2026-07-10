Villa del Grumello Si apre la rassegna con quattro concerti d’autore
Dal 15 al 19 luglio, Villa del Grumello ospita una rassegna con quattro concerti d'autore. L'evento si svolge nel parco storico che si affaccia sul lago, coinvolgendo artisti di diversi generi musicali. La manifestazione è organizzata nell'ambito della stagione musicale locale e prevede spettacoli serali con ingresso gratuito. La rassegna è stata annunciata sui canali ufficiali dell'organizzazione, senza indicazioni di eventuali restrizioni o modifiche.
Torna a Villa del Grumello uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale comasca. Dal 15 al 19 luglio il parco storico affacciato sul lungolago ospiterà ’Villa del Grumello Jazz Festival’, con la direzione artistica musicale di Flavio Minardo, rassegna internazionale ideata e promossa dall’Associazione Villa del Grumello nell’ambito dell’ampio progetto Ecotonalità. Humanities. Ad aprire il festival, mercoledì 15 alle 21 alle Serre del Grumello, sarà Fabrizio Bosso che presenterà il progetto Welcome Back insieme al suo Spiritual Trio. Giovedì 16 alle 21 allo Spazio Como in collaborazione con Sheraton Lake Como Hotel, Fusion Experience, progetto che riunisce alcuni tra i massimi protagonisti della scena jazz-fusion internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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