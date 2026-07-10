Villa del Grumello Si apre la rassegna con quattro concerti d’autore

Notizia in breve

Dal 15 al 19 luglio, Villa del Grumello ospita una rassegna con quattro concerti d'autore. L'evento si svolge nel parco storico che si affaccia sul lago, coinvolgendo artisti di diversi generi musicali. La manifestazione è organizzata nell'ambito della stagione musicale locale e prevede spettacoli serali con ingresso gratuito. La rassegna è stata annunciata sui canali ufficiali dell'organizzazione, senza indicazioni di eventuali restrizioni o modifiche.