VIDEO TUTORIAL | Assegnazioni provvisorie docenti 2026 deroghe vincoli e allegati | tutti i passaggi spiegati

È stata pubblicata una nota ministeriale che fornisce agli Ambiti territoriali le istruzioni operative per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni del 20262027. La circolare dettaglia le procedure, le deroghe, i vincoli e gli allegati necessari per la gestione delle assegnazioni temporanee dei docenti. Le indicazioni riguardano le modalità di richiesta e le condizioni per le assegnazioni provvisorie, con riferimenti specifici alle normative vigenti.

È stata pubblicata la nota ministeriale che fornisce agli Ambiti territoriali le disposizioni operative in materia di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per l’anno scolastico 202627. Il provvedimento, atteso da migliaia di docenti e personale della scuola, conferma le scadenze già anticipate nella giornata di ieri e introduce alcune precisazioni importanti per le diverse categorie di personale. Il calendario predisposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito prevede due diverse finestre temporali a seconda della tipologia di personale: Una tempistica serrata, dunque, che impone ai lavoratori della scuola di attivarsi con tempestività per non perdere l’opportunità di ottenere un avvicinamento alla sede desiderata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Assegnazioni provvisorie docenti, come fare la domanda passo dopo passo

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