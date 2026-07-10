Assegnazioni provvisorie 2026 attesa oggi la firma e l’avvio delle domande | cosa cambia per deroghe e vincoli

Oggi si attende la firma del nuovo Contratto collettivo nazionale integrativo sulle assegnazioni provvisorie 2026. Il testo, dopo il confronto tra Ministero e sindacati, riguarda le deroghe e i vincoli per le assegnazioni e sarà disponibile su Istanze online. La procedura sarà avviata subito dopo la firma, che sancisce le nuove regole per il triennio 2025-2028.

È stato definito il nuovo Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2028. Dopo il confronto tra Ministero dell'Istruzione e del Merito e organizzazioni sindacali, il testo è pronto per la firma definitiva e l'avvio della procedura su Istanze online. Le principali novità riguardano le deroghe al vincolo triennale, mentre la struttura complessiva del contratto resta sostanzialmente in linea con quella dello scorso anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e GPS: le ultime

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