VIDEO Il Bct apre con ‘Anni Luce’ | la nostalgia trasformata in energia

Da anteprima24.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bct ha aperto con la proiezione di ‘Anni Luce’, un video che ripercorre un periodo passato. Il filmato mostra immagini e ricordi di un tempo ormai concluso, suscitando emozioni tra il pubblico. La presentazione ha segnato l’inizio della manifestazione, portando i presenti a rivivere momenti che non torneranno più, ma che rimangono impressi nella memoria collettiva. La proiezione ha accompagnato l’avvio della manifestazione, senza ulteriori interventi o commenti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Un percorso, un cammino che ha abbracciato un periodo che non tornerà più ma che resterà scolpito nella mente di tante persone. Un periodo distante, non saranno anni luce ma quasi. Chi perché lo ha attraversato, chi perché ci è nato, chi perché lo ha recuperato. C’è tutto questo in ‘Anni Luce’, lo spettacolo scritto e diretto da Antonio Frascadore, che aperto ufficialmente la decima edizione del Bct. Un musical dedicato alle colonne sonore degli anni ’80 e ’90 con le voci di Lola Ponce, la protagonista. E la sannita Carlotta Pinto, bravissima e orgogliosa di cantare in mezzo alla sua gente, che ha dato il via al tutto semplicemente facendo partire una videocassetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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