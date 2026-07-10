Tempo di lettura: 2 minuti Un percorso, un cammino che ha abbracciato un periodo che non tornerà più ma che resterà scolpito nella mente di tante persone. Un periodo distante, non saranno anni luce ma quasi. Chi perché lo ha attraversato, chi perché ci è nato, chi perché lo ha recuperato. C’è tutto questo in ‘Anni Luce’, lo spettacolo scritto e diretto da Antonio Frascadore, che aperto ufficialmente la decima edizione del Bct. Un musical dedicato alle colonne sonore degli anni ’80 e ’90 con le voci di Lola Ponce, la protagonista. E la sannita Carlotta Pinto, bravissima e orgogliosa di cantare in mezzo alla sua gente, che ha dato il via al tutto semplicemente facendo partire una videocassetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Il Bct apre con ‘Anni Luce’: la nostalgia trasformata in energia

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