Viareggio corre nudo in centro e aggredisce gli agenti | marocchino riportato al Cpr

Da liberoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 25 anni, cittadino marocchino, è stato portato al Centro di permanenza per i rimpatri di Roma dopo un intervento di polizia nel centro di Viareggio. La sera precedente, l’uomo aveva corso nudo in strada e aveva aggredito gli agenti intervenuti. La polizia ha quindi accompagnato l’uomo al Cpr, dove rimarrà in attesa di eventuali procedure di rimpatrio.

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Un cittadino marocchino di 25 anni è stato accompagnato giovedì 9 luglio al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Roma dalla Polizia di Stato della Questura di Lucca, al termine di un intervento iniziato la sera precedente nel centro cittadino. L'allarme è scattato intorno alle ore 21.20 dell'8 luglio, quando alla sala operativa sono giunte numerose segnalazioni relative a un uomo che, completamente nudo, correva lungo via Mazzini in direzione della Passeggiata di Viareggio. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Viareggio. Gli agenti sono riusciti a fermare il giovane che, secondo quanto... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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