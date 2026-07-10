Viaggio in Bovisa dopo il rogo | Impossibile respirare quell’aria Abbiamo dormito tappati in casa

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo l’incendio, l’aria nella zona è ancora impregnata di odori forti e sgradevoli, mentre l’acqua scorre sul marciapiede. Nel magazzino di un corriere, un mezzo dei vigili del fuoco è parcheggiato su una superficie di cemento, vicino a tir abbandonati e anneriti. Testimoni riferiscono di aver dormito in casa tappando le finestre, perché l’aria era irrespirabile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Marianna Vazzana L’odore acre è ancora nell’aria. L’acqua cola sul marciapiede. Nel magazzino BRT un mezzo dei vigili del fuoco è nello spiazzo di cemento, tra le postazioni dei tir deserte e completamente annerite. Di fronte, la strada è off limits al traffico. Questo è lo scenario in via Don Minzoni, tra Dergano e Bovisa, il giorno dopo il mega incendio che ha devastato la struttura di 8mila metri quadri. "Ieri sera il fumo ha invaso tutto. La mia nipotina è venuta a dormire a casa mia, dato che abito qualche chilometro più in là" racconta Cristina, cinquantacinquenne. "L’aria era irrespirabile", continua un altro residente. "Io ho aperto le finestre per pochi istanti: era come avere un copertone bruciato davanti casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

viaggio in bovisa dopo il rogo impossibile respirare quell8217aria abbiamo dormito tappati in casa
© Ilgiorno.it - Viaggio in Bovisa dopo il rogo: "Impossibile respirare quell’aria. Abbiamo dormito tappati in casa"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Domato il rogo nel deposito Brt a Milano Bovisa, "rogo partito da un pacco" | Dda indaga per incendio dolosoL'incendio nel deposito Brt a Milano Bovisa è iniziato da un pacco caricato su un camion, secondo quanto riferito.

Respirare bene è il nuovo lusso domestico: perché l’aria di casa è diventata una questione di benessereNegli ultimi tempi, si è assistito a un crescente interesse per la qualità dell’aria all’interno delle abitazioni, considerata ormai un elemento...

Si parla di: Viaggio in Bovisa dopo il rogo: Impossibile respirare quell’aria. Abbiamo dormito tappati in casa; Incendio Bovisa, il giorno dopo: verifiche ambientali e reazioni.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web