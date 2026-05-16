Negli ultimi tempi, si è assistito a un crescente interesse per la qualità dell’aria all’interno delle abitazioni, considerata ormai un elemento fondamentale per la salute quotidiana. Per molto tempo, la casa è stata vista come un rifugio sicuro, un ambiente protetto dal rumore, dall’inquinamento esterno e dallo smog. Tuttavia, con l’aumento delle preoccupazioni riguardo alla qualità dell’aria indoor, sono diventati centrali interventi e dispositivi volti a garantire un ricambio e una purificazione più efficaci degli ambienti domestici.

Per anni abbiamo pensato alla casa come al luogo della protezione assoluta, dello spazio separato dal rumore del mondo, dalla città, dal traffico, dallo smog, da tutto ciò che fuori sembra sporco, aggressivo, fuori controllo. Abbiamo imparato a scegliere ciò che mangiamo, a leggere le etichette dell’acqua, a controllare la temperatura delle stanze, a misurare il sonno, i passi, il battito, il tempo trascorso davanti agli schermi. Eppure, proprio l’elemento più costante, più intimo, più inevitabile della nostra vita quotidiana è rimasto a lungo fuori dalla grammatica del benessere contemporaneo: l’aria. La respiriamo senza guardarla, la attraversiamo senza pensarci, la consideriamo neutra perché non ha forma, colore, rumore, odore, almeno non sempre. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Respirare bene è il nuovo lusso domestico: perché l’aria di casa è diventata una questione di benessere

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